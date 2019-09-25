Haiti Devlet Başkanı'ndan ülkede

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, yüksek enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına tepki gösteren halkın protestolarına sahne olan ülkede huzursuzluğa son verilmesi için birlik çağrısında bulundu.

Moise, televizyondan yayımlanan konuşmasında, muhaliflerden, yönetiminin Haiti'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmesine yardımcı olmasını istedi.

Halkın her kesimine birlik çağrısı yapan Moise, ülkedeki "emniyetsizlik ve siyasi kargaşanın", çocukların okula gitmesini engellediğini ve günlük hayatı sekteye uğrattığını vurguladı.

Moise, "Bu olayların, bizim ve çocuklarımızın yaşamları için geniş kapsamlı sonuçları var." dedi.

Konuşmasında, halkın öfkesini kabul eden ve birçok Haitilinin yaşantısını gün be gün bildiğini söyleyen Moise, "Birlik olmaya cesaret etmekte yürekli olalım." sözleriyle diyalog çağrısında bulundu.

Araçlara ve yayalara, taş ve şişe atıldı

Protestoların sürdüğü başkent Port-au- Prince ve çevresinde, bugün birçok okulda eğitime ara verilirken, pek çok iş yeri kapalı kaldı. Bazı protestocular, lastik yakarak yollara barikatlar kurdu.

Yetkililer, bazı bölgelerde ise protestocuların araçlara ve yayalara taş ve şişe attığını aktardı.

Öte yandan, hükümet partisinden bir senatör, dün, parlamento binasının önünde düzenlenen protesto sırasında silahını ateşlemiş ve açtığı ateşte biri Associated Press foto muhabiri olmak üzere iki kişi yaralanmıştı.

Senatör, olayın ardından, "kendisine saldırmaya çalışan silahlı kişilere karşı" kendisini korumaya çalıştığını söylemiş ve bunun bir "meşru müdafaa" olduğunu savunmuştu.

Haiti'deki protestolar

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.

"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolar sırasında da kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında bir parayla geçinmeye çalıştığı Haiti'de, geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.