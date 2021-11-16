Haiti Devlet Başkanına suikast soruşturmasından kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Haiti Devlet Başkanına suikast soruşturmasından kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada kırmızı bültenle aranan Samir Handan, ABD'den Ürdün'e giderken İstanbul'da yakalandı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise 7 Temmuz'da evine bir silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı. Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada onlarca kişi, suikastta parmağı olduğu gerekçesi ile tutuklanmıştı. Suikastla ilgili uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Samir Handal'ın ABD'den gelerek Türkiye üzerinden transit olarak Ürdün'e gideceği istihbaratı alındı. Handal'ın içinde bulunduğu uçak, sabah saat 06.55'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Devreye giren Interpol polisi, suikast failleri arasında gösterilen Samir Handal'ı uçakta gözaltına aldı. Saldırının kilit isimlerinden olduğu belirlenen Handal, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının yarın gün içerisinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da evine bir grup silahlı kişinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı. Suikastı gerçekleştiren saldırganlardan 4'ü güvenlik güçlerince öldürülmüş, eyleme katıldığı tespit edilen onlarca şüpheli de yakalanmıştı.