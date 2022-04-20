HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ - Son Dakika
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HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

20.04.2022 19:45
HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastı soruşturması kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Samır Nasrı Salem Handal'ın avukatı, müvekkilinin kırmızı bülten kararının geçici olarak kaldırıldığı gerekçesiyle...

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastı soruşturması kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Samır Nasrı Salem Handal'ın avukatı, müvekkilinin kırmızı bülten kararının geçici olarak kaldırıldığı gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

Samır Nasrı Salem Handal'ın avukatı Mahmut Barlas İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak başvuruları üzerine müvekkili hakkındaki kırmızı bülten kararının tedbiren kaldırıldığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Dilekçede Haiti'nin şüpheli veri sağladığının tespiti üzerine İnterpol tarafından Handal hakkındaki kırmızı bülten kararının tedbiren kaldırıldığı ifade edildi. Handal hakkındaki tutukluluğun hukuki dayanağı kalmadığı gerekçesiyle derhal tahliyesi talep edildi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastte, yer sağladığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Samır Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak giderken saat 06.55'te havalimanında gözaltına alınan Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusundaki geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastle ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı. Handal hakkındaki iade davası halen devam ediyor.

- İstanbul
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İstanbul Havalimanı, Jovenel Moise, İstanbul, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ - Son Dakika


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