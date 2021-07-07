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Haiti'nin suikaste kurban giden Devlet Başkanı Moise ülke siyasetinin yeni yüzlerinden biri olarak tanınıyordu - Son Dakika

Haiti'nin suikaste kurban giden Devlet Başkanı Moise ülke siyasetinin yeni yüzlerinden biri olarak tanınıyordu

07.07.2021 16:11
Haiti'nin suikaste kurban giden Devlet Başkanı Moise ülke siyasetinin yeni yüzlerinden biri olarak tanınıyordu, System.String[]

Karayip ülkesi Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise, Haiti siyasetinin yeni yüzlerinden biri olarak tanınıyordu.

Karayip ülkesi Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise, Haiti siyasetinin yeni yüzlerinden biri olarak tanınıyordu.

Haiti'de 2015'teki tartışmalı başkanlık seçimlerinin yenilenmesinin ardından iktidara gelen 53 yaşındaki Moise, daha önce iş insanı olarak ülkesinde tarım ve sanayi alanında yatırımlar yaptı, Haiti Ticaret ve Sanayi Odasının (CCIH) genel sekreterliğini yürüttü.

Eski Devlet Başkanı Michel Martelly'nin teşvikiyle siyasete giren Moise, 2015'te Martelly'nin kurucusu olduğu liberal eğilimli Tet Kale Partisinden (PHTK) aday oldu.

Moise, 54 adayın yarıştığı seçimi, resmi sonuçlarına göre ilk turda oyların yüzde 32,8'ini alarak birinci sırada tamamlasa da oylarını düşük gösteren bazı sandık çıkış anketleri, ülkede tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine ikinci tur düzenlenemedi.

2016'da yinelenen seçimlerde Moise, oyların yüzde 55,67'sini alarak bu kez ilk turda seçimi kazandı.

Moise, devlet başkanlığını bir yıl geçici olarak yürüttü, görevine resmen Şubat 2017'de başlayabildi.

Suikaste kurban giden Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını ileri sürüyordu. Öte yandan muhalefet partileri görevi bu yıl bırakması gerektiğini savunuyordu.

Haiti'de 7 Şubat 2019'dan bu yana artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteren vatandaşlar, Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyordu.

Suikast, Ticaret, Tarım, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'nin suikaste kurban giden Devlet Başkanı Moise ülke siyasetinin yeni yüzlerinden biri olarak tanınıyordu - Son Dakika


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