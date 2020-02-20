Haiti polisi, çalışma şartlarını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haiti polisi, çalışma şartlarını protesto etti - Son Dakika

Haiti polisi, çalışma şartlarını protesto etti

6 saat önce

Haiti'de polisler, çalışma şartları ve düşük maaşları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Haiti polisi, çalışma şartlarını protesto etti, System.String[]

Haiti'de polisler, çalışma şartları ve düşük maaşları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Haiti basınında yer alan haberlere göre, yüzlerini gizleyerek sivil kıyafetleriyle sokaklara inen gösterici polislere yüzlerce kişi destek verdi.

İzinli oldukları günde protesto düzenleyen polisler, yürüyüş sırasında havaya ateş açarken, güzergah üzerindeki araçları ve Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin danışmanı avukat Samuel Madistin'in bürosunu ateşe verdi.

Madistin'in, polisin sendikalı olmasına karşı çıktığı biliniyor.

Yürüyüş güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise meslektaşlarının yürüyüşüne müdahale etmedi.

Göstericilerden Jean-Yves Noel, ayda 200 dolar kazanan ve bazı aylar maaş alamayan polis arkadaşına destek olmak amacıyla gösteriye katıldığını belirterek, "Keşke yaşadıkları şartları görebilseydiniz." dedi.

Ülkede pazartesi günü sendikalı olmak isteyen 5 polisin işine son verilmişti.

Haiti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:56:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haiti polisi, çalışma şartlarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]