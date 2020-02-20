Haiti polisi, çalışma şartlarını protesto etti - Son Dakika

Haiti'de polisler, çalışma şartları ve düşük maaşları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Haiti basınında yer alan haberlere göre, yüzlerini gizleyerek sivil kıyafetleriyle sokaklara inen gösterici polislere yüzlerce kişi destek verdi.
İzinli oldukları günde protesto düzenleyen polisler, yürüyüş sırasında havaya ateş açarken, güzergah üzerindeki araçları ve Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin danışmanı avukat Samuel Madistin'in bürosunu ateşe verdi.
Madistin'in, polisin sendikalı olmasına karşı çıktığı biliniyor.
Yürüyüş güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise meslektaşlarının yürüyüşüne müdahale etmedi.
Göstericilerden Jean-Yves Noel, ayda 200 dolar kazanan ve bazı aylar maaş alamayan polis arkadaşına destek olmak amacıyla gösteriye katıldığını belirterek, "Keşke yaşadıkları şartları görebilseydiniz." dedi.
Ülkede pazartesi günü sendikalı olmak isteyen 5 polisin işine son verilmişti.