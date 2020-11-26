Türkiye ikinci vatanları oldu - Son Dakika

Türkiye ikinci vatanları oldu

Haitili çift Kırklareli'nde evlendi

Okyanusu aşıp Lüleburgaz'da evlendiler

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uzun süredir İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Haitili Alex Morisseau, yine kendi gibi Haitili olan Amenie Samedy ile uzun uğraşlar sonucunda bürokratik engelleri aşarak Lüleburgaz'da evlendi.

Lüleburgaz'da son yıllarda unutulmayacak ilginç bir evlilik meydana geldi. Haiti'de doğup büyüyen, iş amaçlı Lüleburgaz'a gelen Alex Morisseau (34), hayatının aşkı yine Haitili Amenie Samedy ile bürokratik engelleri aşarak dünya evine girdi. Aşkları filmleri aratmayacak şekilde gelişen Morisseau, "Lüleburgaz artık benim evim oldu" dedi.

Önce kendisi sonra sonra eşi geldi

Amenie Samedy ile 2010 yılında tanıştıklarını söyleyen Alex, geçtiğimiz yıllarda Lüleburgaz'a gelerek İngilizce öğretmeni olarak göreve başladığını söyledi. Özel bir okulda görevli olan Morisseau, uzun süredir birlikte olduğu Amenie Samedy ile evlenmeye karar verdiğinde ise, karşısına bürokratik engeller çıktı. Türkiye'nin Haiti'yle coğrafi uzaklık ve diplomatik ilişkilerinin sınırlı olması sebebiyle bürokratik engeller yüzünden evlenemeyen çift, evraklarını Dominik Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye göndererek durumu çözdü.

Türkiye ikinci vatanları oldu

Bu engel nedeniyle yaklaşık 2 yıl bürokratik sorunlarla boğuşan çift, sonunda Lüleburgaz'da muratlarına erdi. Yeminli tercüman eşliğinde nikahları kıyılan çiftten Alex Morisseau, Türkiye'nin artık ikinci vatanları olduğunu söyledi. Morisseau, "Türk insanının kültürü çok iyi. Buranın kültürünü ben çok sevdim. Lüleburgaz'da evim gibi hissediyorum. Lüleburgaz'ı çok sevdim. Burayı çok seviyorum. Türkiye'de çok fazla yer gezmedim. Bugün benim için mükemmel bir gün. Türk insanını çok seviyorum. Çünkü hem çok yardımsever hem de çok sıcakkanlılar" dedi.