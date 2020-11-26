Türkiye ikinci vatanları oldu - Son Dakika

Türkiye ikinci vatanları oldu

26.11.2020 10:47

Türkiye ikinci vatanları oldu Haitili çift Kırklareli'nde evlendi Okyanusu aşıp Lüleburgaz'da evlendiler Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uzun süredir İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Haitili Alex Morisseau, yine kendi gibi Haitili olan Amenie Samedy ile uzun uğraşlar sonucunda...

Türkiye ikinci vatanları oldu

Haitili çift Kırklareli'nde evlendi

Okyanusu aşıp Lüleburgaz'da evlendiler

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uzun süredir İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Haitili Alex Morisseau, yine kendi gibi Haitili olan Amenie Samedy ile uzun uğraşlar sonucunda bürokratik engelleri aşarak Lüleburgaz'da evlendi.

Lüleburgaz'da son yıllarda unutulmayacak ilginç bir evlilik meydana geldi. Haiti'de doğup büyüyen, iş amaçlı Lüleburgaz'a gelen Alex Morisseau (34), hayatının aşkı yine Haitili Amenie Samedy ile bürokratik engelleri aşarak dünya evine girdi. Aşkları filmleri aratmayacak şekilde gelişen Morisseau, "Lüleburgaz artık benim evim oldu" dedi.

Önce kendisi sonra sonra eşi geldi

Amenie Samedy ile 2010 yılında tanıştıklarını söyleyen Alex, geçtiğimiz yıllarda Lüleburgaz'a gelerek İngilizce öğretmeni olarak göreve başladığını söyledi. Özel bir okulda görevli olan Morisseau, uzun süredir birlikte olduğu Amenie Samedy ile evlenmeye karar verdiğinde ise, karşısına bürokratik engeller çıktı. Türkiye'nin Haiti'yle coğrafi uzaklık ve diplomatik ilişkilerinin sınırlı olması sebebiyle bürokratik engeller yüzünden evlenemeyen çift, evraklarını Dominik Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye göndererek durumu çözdü.

Türkiye ikinci vatanları oldu

Bu engel nedeniyle yaklaşık 2 yıl bürokratik sorunlarla boğuşan çift, sonunda Lüleburgaz'da muratlarına erdi. Yeminli tercüman eşliğinde nikahları kıyılan çiftten Alex Morisseau, Türkiye'nin artık ikinci vatanları olduğunu söyledi. Morisseau, "Türk insanının kültürü çok iyi. Buranın kültürünü ben çok sevdim. Lüleburgaz'da evim gibi hissediyorum. Lüleburgaz'ı çok sevdim. Burayı çok seviyorum. Türkiye'de çok fazla yer gezmedim. Bugün benim için mükemmel bir gün. Türk insanını çok seviyorum. Çünkü hem çok yardımsever hem de çok sıcakkanlılar" dedi.

Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu
Türkiye ikinci vatanları oldu

Lüleburgaz, Kırklareli, İngilizce, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye ikinci vatanları oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Engelli kızını ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadir Topbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadir Topbaş hastaneye kaldırıldı         
10:31
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı         
09:52
Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:38
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız         
23:06
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 11:19:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ikinci vatanları oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei