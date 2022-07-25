Bahamalar, ABD'ye gitmek isteyen Haitililer için en sık kullanılan geçiş rotalarından biri kabul ediliyor.

Yetkililer, kazada bir bebeğin de aralarında olduğu 17 göçmenin öldüğünü, 25 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika

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