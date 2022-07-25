Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü

25.07.2022 03:31
Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü

Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında batması sonucu biri bebek 17 kişi hayatını kaybetti.

Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında batması sonucu biri bebek 17 kişi hayatını kaybetti.

Bölge basınında yer alan habere göre, ABD'ye ulaşmak amacıyla denize açılan, tahminen 60 göçmenin bulunduğu tekne New Providence Adası'na 11 kilometre uzaklıkta battı.

Yetkililer, kazada bir bebeğin de aralarında olduğu 17 göçmenin öldüğünü, 25 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis, düzenlediği basın toplantısında, göçmenlerin sürat teknesiyle ABD'nin Miami kentine götürülmeye çalışıldığını ve denizin son derece dalgalı olduğunu söyledi.

Bahama makamları, göçmen kaçakçılarıyla iş birliği içinde oldukları düşünülen 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

3 ila 8 bin dolar ödüyorlar

Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçmaya çalışan Haitililer, ABD'ye ulaşmak amacıyla göçmen kaçakçılarına 3 ila 8 bin dolar ödüyor.

Bahamalar, ABD'ye gitmek isteyen Haitililer için en sık kullanılan geçiş rotalarından biri kabul ediliyor.

YORUMLAR
500
ABD Merkez Komutanlığı'ndan, öldürülen teröristler için taziye mesajı yayımlandı ABD Merkez Komutanlığı'ndan, öldürülen teröristler için taziye mesajı yayımlandı ABD'nin Trablus Büyükelçisi, Başbakan Dibeybe ve Başağa'nın şiddetten kaçınmada kararlı olduklarını belirtti Açıklaması ABD'nin Trablus Büyükelçisi, Başbakan Dibeybe ve Başağa'nın şiddetten kaçınmada kararlı olduklarını belirtti Açıklaması
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bahamalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 03:31:11. #1.11#
SON DAKİKA: Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement