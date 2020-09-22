- Hajduk Split, İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edeceği Hırvat ekiplerinden Hajduk Split ekibi bu akşam özel bir uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Split kafilesi daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:27 - Kaynak: İHA
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