Hajduk Split, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Hajduk Split, İstanbul'a geldi

- Hajduk Split, İstanbul'a geldi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

- Hajduk Split, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edeceği Hırvat ekiplerinden Hajduk Split ekibi bu akşam özel bir uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Split kafilesi daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Hajduk Split, Galatasaray, İstanbul, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hajduk Split, İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

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