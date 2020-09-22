- Hajduk Split, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edeceği Hırvat ekiplerinden Hajduk Split ekibi bu akşam özel bir uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Split kafilesi daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.