Hajduk Split maçından notlar

Terim'den 7 değişiklik

Etebo ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Hajduk Split maçının kadrosunda yer almadı. Saracchi, müsabakayı tribünden takip etti.