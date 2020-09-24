Hajduk Split maçından notlar - Son Dakika

Hajduk Split maçından notlar

Terim'den 7 değişiklikEtebo ilk kez ilk 11'deKaptan Ryan DonkSaracchi kadroda yokAta SELÇUK / - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşı karşıya geldi.

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Terim'den 7 değişiklik

Etebo ilk kez ilk 11'de

Kaptan Ryan DonkSaracchi kadroda yokAta SELÇUK/ - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson düdük çaldı. Pawson'ın yardımcılıklarını Leen Betts ve Ian Hussin üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam; Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao'ya Hajduk Split karşısında ilk 11'de görev vermedi. Terim, bu isimlerin yerine ilk 11'de Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'ye şans tanıdı.Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11'iyle çıktı.ETEBO İLK KEZ İLK 11'DEGalatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça ilk 11'de başladı. Yeni transfer Etebo, sarı kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sonradan oyuna girmiş ve 18 dakika sahada kalmıştı.KAPTAN RYAN DONKGalatasaray'ın Hajduk Split ile oynadığı maçta kaptanlık görevini yapan isim Ryan Donk oldu. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'ın maça yedek soyunması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Ryan Donk'a verdi.SARACCHI KADRODA YOK

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Hajduk Split maçının kadrosunda yer almadı. Saracchi, müsabakayı tribünden takip etti.


Hajduk Split, Hırvatistan, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hajduk Split maçından notlar - Son Dakika Spor

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