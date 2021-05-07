HAK, Avrupa helal belgelendirme pazarına ilk adımını attı - Son Dakika

HAK, Avrupa helal belgelendirme pazarına ilk adımını attı

07.05.2021 16:17
HAK, Avrupa helal belgelendirme pazarına ilk adımını attı, System.String[]

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Avusturya'da yerleşik "Islamic Information Documentation and Certification" (IIDC) adlı kuruluşu akredite etti.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Avusturya'da yerleşik "Islamic Information Documentation and Certification" (IIDC) adlı kuruluşu akredite etti.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Avrupa helal belgelendirme pazarına ilk adımını attı.

HAK, Avusturya'da yerleşik IIDC adlı belgelendirme kuruluşunun, ilgili ulusal/uluslararası standartlar ve kurallar uyarınca yapılan detaylı, titiz denetimler ve incelemeler neticesinde akreditasyonunu gerçekleştirdi.

IIDC, HAK'ın Avrupa'da akredite ettiği ilk belgelendirme kuruluşu oldu.

Bu suretle HAK'ın akreditasyonu kapsamındaki helal belgesi sayısı 500'ü geçti.

HAK, bundan sonra da yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen başvuruları bu alandaki ulusal/uluslararası standartlar ve kurallar uyarınca titizlikle inceleyip değerlendirmeye devam edecek.

Avusturya, Helal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HAK, Avrupa helal belgelendirme pazarına ilk adımını attı - Son Dakika Ekonomi


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