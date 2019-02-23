Son Dakika Haberleri: Hak Ettiğimiz Bir 3 Puan Aldık"

Hak Ettiğimiz Bir 3 Puan Aldık"

1 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Hak Ettiğimiz Bir 3 Puan Aldık
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak, "İyi oynadık. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Hem oyunun hakimiydik, hem topun hakimiydik, hem de pozisyonlara girdik. Pozisyonda vermedik. İkinci yarıda iyi başladık ancak golü yedikten sonra bir bocalama, panikleme dönemi oldu. 7 maçtır kazanamamanın verdiği bir stres vardı. Sivas evinde kaybetmiyor. Çok güçlü bir takım, yetenekli oyuncuları olan bir takım. Kazandığımız için çok sevinçliyiz. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Antalya'ya evimize güzel bir şekilde dönüyoruz" dedi.

(Uğur Yiğit - Onur Erden/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Sivasspor, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor
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