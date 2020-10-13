Hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya, BM İnsan Hakları Konseyine seçildi - Son Dakika

Hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya, BM İnsan Hakları Konseyine seçildi

13.10.2020 21:53
Hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya, BM İnsan Hakları Konseyine seçildi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) organı olan 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya da yer aldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) organı olan 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya da yer aldı.

BM Genel Kurulundaki oylamada, İnsan Hakları Konseyi'ne 3 yıllığına seçilen yeni ülkeler belli oldu.

İnsan hakları karnesi zayıf olmakla eleştirilen Çin ve Rusya, İnsan Hakları Konseyi'ne yeni üye seçilirken, Konsey üyeliğine adaylığı sivil toplum örgütlerince tepki çeken Suudi Arabistan ise yarışı kazanamadı.

Konseye seçilen diğer ülkeler arasında ise Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer aldı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021 itibarıyla Konseyde 3 yıl görev yapacak.

HRW: "Çin, Rusya ve Küba seçilmeyi hak etmedi"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) BM Direktörü Louis Charbonneau, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Konseyi'ne seçilememesini memnuniyetle karşıladı.

Charbonneau, Çin, Rusya ve Küba'nın ise Konseye seçilmeyi hak etmediğini belirterek, insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçladığı bu ülkelerin Konseyin ihlal ve istismarlara ışık tutmasını engellemeyeceğini ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

"İnsan hakları" konularını görüşmek üzere mart, haziran ve eylülde yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor.

Ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

ABD de İsrail'e karşı "kronik, ön yargılı tutum sergilemesini" gerekçe göstererek, Haziran 2018'de 47 üyeli BM organından ayrılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya, BM İnsan Hakları Konseyine seçildi - Son Dakika

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