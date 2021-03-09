HAK'ın ticaret alanında sunduğu proje İSEDAK Proje Finansmanı Final Listesi'ne girdi - Son Dakika

HAK'ın ticaret alanında sunduğu proje İSEDAK Proje Finansmanı Final Listesi'ne girdi

09.03.2021 12:37
HAK'ın ticaret alanında sunduğu proje İSEDAK Proje Finansmanı Final Listesi'ne girdi, System.String[]

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkelerinde SMIIC Helal Belgelendirme Sistemi ve Helal Kalite Altyapısı Temelli Helal Teknik Denetimleri İçin İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" başlığıyla sunduğu proje önerisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari...

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkelerinde SMIIC Helal Belgelendirme Sistemi ve Helal Kalite Altyapısı Temelli Helal Teknik Denetimleri İçin İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" başlığıyla sunduğu proje önerisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Proje Finansmanı Final Listesi'ne girdi.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, projeyle Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Nijerya'da OIC/SMIIC standartları temelinde helal kalite altyapısına yönelik insan kaynağı geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje mekanizması, İSEDAK tarafından, üye ülkeler arasında dayanışmayı artırmak, çok taraflı iş birlikleri gerçekleştirmek, üye ülkelerde beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek hedefleriyle 2013 yılından bu yana yürütülüyor. Bu yıl 5 ülkeden projenin seçildiği 8'inci dönem proje finansmanı çerçevesinde Türkiye'den HAK'ın projesi final listesine kaldı.

Kurumun "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkelerinde SMIIC Helal Belgelendirme Sistemi ve Helal Kalite Altyapısı Temelli Helal Teknik Denetimleri İçin İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" başlığıyla sunduğu projeyle, SMIIC helal belgelendirme yaklaşımının daha yaygın şekilde kullanımı vasıtasıyla harmonize bir helal belgelendirme sistemi oluşturulmasına, ürün ve hizmetlerin helal belgelendirilmesi konusunda yaşanan zaman kaybı ve yüksek maliyetlerin ortadan kaldırılmasına ve helal belgelendirmenin ticarette teknik bir engel olmaktan ziyade ticareti tetikleyici bir role bürünmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

HAK, Türkiye'nin helal kalite altyapısı alanında öncü bir rol üstlenmesi ve küresel ölçekte geçerli bir helal belgelendirme sisteminin tesisi için uluslararası arenadaki faaliyetlerine devam edecek.???????

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, İSEDAK, Helal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HAK'ın ticaret alanında sunduğu proje İSEDAK Proje Finansmanı Final Listesi'ne girdi - Son Dakika Ekonomi


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