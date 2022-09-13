Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan'a yardım - Son Dakika
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Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan'a yardım

13.09.2022 08:40
Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan'a yardım

Hak İnsani Yardım Derneği sel felaketinden etkilenen Pakistan'a insani yardım ulaştırdı.

Hak İnsani Yardım Derneği sel felaketinden etkilenen Pakistan'a insani yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan'da insani yardım çalışması gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki "İyilik Treni" seferlerine de destek veren dernek, temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra yüzlerce çadırı bölgedeki afetzedelere ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek temsilcisi Sami Çavuş, felaketin ardından bölgeye hızlıca intikal ettiklerini belirtti.

Selden en çok etkilenen Rajan Pur ile Rahim Yar Khan afet bölgelerinde yardım çalışmalarını başlattıklarını anlatan Çavuş, "Bu zor günlerde Türk halkının Pakistan'a olan desteği son derece önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Pakistan'daki yardım çalışmalarına "www.hakinsaniyardim.org.tr" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, dernek genel merkezinden veya "0212 212 51 51" numaralı telefondan destek verilebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Pakistan, İyilik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan'a yardım - Son Dakika

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