HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini yayınladı - Son Dakika

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini yayınladı

26.04.2021 16:41
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini yayınladı, System.String[]

İŞ, 1 Mayıs haftası kutlamaları kapsamında 1 Mayıs Bildirisini teşkilatı ve kamuoyu ile paylaştı.

HAK-İŞ, 1 Mayıs haftası kutlamaları kapsamında 1 Mayıs Bildirisini teşkilatı ve kamuoyu ile paylaştı. HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesine, KİT'ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden, asgari ücretin insan onuruna yakışır olması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine kadar ayrıntılı taleplere yer verildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Mayıs haftası kapsamında hazırladığı 1 Mayıs Bildirisi, dijital platformlarda, illerin meydanlarında, işyerlerinde ve Türkiye'nin her yerinde okunacak.

"Bildiride talepler sıralandı"

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesi, başta KİT'ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi talebi güçlü bir şekilde vurgulandı.

Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS ve ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20'de sabitlenmesi talebine yer verilen HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulması, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümü, COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması, tüm emekçiler için daha fazla iş ve gelir güvencesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılması istendi.

Bildiride, asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, istihdamın artırılması ve yoksulluğun önlenmesi, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından emekçilerin hak ettiği payı almaları, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi taleplerine yer verildi.

Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesi istenilen bildiride, çocuk istismarının önlenmesi, kadına yönelik şiddetin son bulması, istihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesi taleplerine de yer verildi.

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istendi. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanması talebine vurgu yapılan bildiride, gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması, hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilmesi, çevre dostu, insanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya isteğinde bulunuldu.

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulması, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet, demokrasinin tesis edilmesi ve insan haklarının geliştirilmesi talebi de güçlü bir şekilde dile getirildi.

"Tüm emekçilerimizi HAK-İŞ'le birlikte mücadeleye davet ediyoruz"

Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçilere, HAK-İŞ teşkilatına ve milletimize teşekkür edilen bildiride, "Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ'le birlikte mücadeleye davet ediyoruz" denildi.

"Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol"

Ülkenin yaşadığı bu zor günlerin, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağına dikkat çekilen bildiride, "Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz" denildi. Emekçilere "Hakkın HAK-İŞ'e emanet" diye seslenilen 1 Mayıs bildirisinde, "HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz" denildi.

"Uluslararası hareketle işbirliği ve dayanışma vurgusu"

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde; 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışma duyguları dile getirildi. Bildiride, "HAK-İŞ olarak, salgın sürecinde ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile birlikte işbirliği ve dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz" denildi.

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, korona virüsle mücadele konusunda tedbir çağrısında da bulunulan bildiride, "Tedbirlerimizi alalım, hep birlikte sağlıklı kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. HAK-İŞ olarak bugün; emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini yayınladı

Türkiye, 1 Mayıs, Adalet, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini yayınladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı         
16:25
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor         
16:14
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı         
15:54
40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor 40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor         
15:48
Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı         
15:33
Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz         
15:04
İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi         
14:43
İstanbul'da beklenen İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek         
13:24
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış         
13:14
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?         
12:21
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 16:58:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisini yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei