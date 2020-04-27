HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası kutlamalarına başladı - Son Dakika
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HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası kutlamalarına başladı

26 dakika önce

İŞ Konfederasyonu, Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu sene 1 Mayıs'ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayacağını açıklayarak, bir yeniliğe imza attı.

HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası kutlamalarına başladı, System.String[]

HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu sene 1 Mayıs'ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayacağını açıklayarak, bir yeniliğe imza attı.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada, "Bu yıl bir yeniliğe imza atıyoruz. 1 Mayısların sendikal hareketteki yeri önemlidir. 1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Günü'nü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla 1 Mayıs Haftası olarak kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe de imza atıyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız. 2020 1 Mayıs Haftası kapsamında hazırladığımız 1 Mayıs bildirimizi ve afişlerimizi teşkilatımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. HAK-İŞ olarak dijital platformlarda, ekranlarda, valiliklerin izin vermesi halinde sınırlı sayıdaki üyelerimizle illerin meydanlarında, üretime devam eden iş yerlerimizde ve her yerde olacağız. 1 Mayıs'ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız" dedi.


HAK-İŞ'in çalışma hayatına ilişkin talep ve önerilerinin yer aldığı 1 Mayıs bildirisinde şu görüşlere yer verildi:


"1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. HAK-İŞ olarak bu 1 Mayıs'ta Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bizler; güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize 'Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz' diyoruz. Tüm emekçilerimizi güvende olmak için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız. HAK-İŞ olarak bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 81 ilimizde meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, sevgimiz bir. ITUC, ETUC, ILO ve ITUC-AP'nin salgın sürecinde bizimle işbirliği ve dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız. HAK-İŞ olarak insan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan odaklı etkin politikalar istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının geliştirilmesini istiyoruz. Biz 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.


Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız.


Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek." - ANKARA

Mahmut Arslan, Türkiye, 1 Mayıs, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:37 Kaynak: İHA

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