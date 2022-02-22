Hak-İş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında panel düzenleyecek - Son Dakika
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Hak-İş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında panel düzenleyecek

22.02.2022 14:43
Hak-İş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında panel düzenleyecek

Hak-İş Konfederasyonu, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında "28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: Hak-İş Mücadelesi" konulu panel düzenleyecek.

Hak-İş Konfederasyonu, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında "28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: Hak-İş Mücadelesi" konulu panel düzenleyecek.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Şubat pazartesi günü düzenlenecek panelin açılış konuşmasını Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yapacak.

Panelde, eski Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci-yazar Aydın Ünal, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan konuşmacı olarak yer alacak.

"Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyonlarının 46 yıllık onurlu tarihinde darbe, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahalelere karşı çıktığını, her şart ve koşulda milli irade, demokrasi, özgürlükler ve adaletten yana tavır aldığını belirterek, "Hak-İş, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır alarak, Türk demokrasisi ve sendikal hareketin onurunu kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'in bu onurlu tavrı nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Arslan şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak, 46 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Geçmişte ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunları ve bu oyunun aktörlerini ifşa etmeye, bugün de ülkemize yönelik kurulmuş tuzaklara karşı mücadele azmimiz ve kararlılığımızı ortaya koymaya devam ediyoruz. Panelle sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının darbe döneminde nasıl tutum aldıklarını, o günün tanıklarından bir kez daha dinleyecek ve tarihe bir not daha düşeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında panel düzenleyecek - Son Dakika


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