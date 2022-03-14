Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika
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Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı

14.03.2022 11:31
Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen, Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı.

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen, Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı.

Hak-İş'in açıklamasına göre, yarışmaya, www.hakisemekfotograflari.org.tr sitesinden, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya, cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar ile başvurulacak. Cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik "emek" teması olacak.

Katılımcıların, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla başvurabileceği yarışmada, fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.

Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 3 bin lira, özel ödüle 2 bin lira ve sergilemeye değer görülen fotoğraflara 250 lira verilecek.

Arslan'dan fotoğraf sanatçılarına davet

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geleneksel hale getirdikleri yarışmayı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye'deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Emek Fotoğrafları Yarışması'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fotoğraf yarışmamızın da kısa film yarışmamız gibi nice on yıllara ulaşmasını istiyoruz. Fotoğraf sanatçılarını, fotoğraf sanatına gönül verenleri merkezinde emek olan fotoğraflarıyla yarışmamıza katılmaya davet ediyorum."

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Hak İş, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika


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