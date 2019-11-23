Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 11 dalda 22 ödül verilecek
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HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 11 dalda 22 ödül verilecek

6 saat önce

İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül sahiplerini bulacak.

HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 11 dalda 22 ödül verilecek, System.String[]

HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül sahiplerini bulacak.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından yerli ve yabancı pek çok sanatçı, siyasetçi ve sendikacının katılımıyla 27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak.

Hilton Garden Inn Ankara Otel'de gerçekleştirilecek ödül töreninde, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül verilecek.

Ayrıca "Sendikacı Gözünden" kategorisinde yarışmaya katılanlar da ödüllendirilecek.

Ödül törenine, yönetmen Mesut Uçakan, sinema oyuncusu Yusuf Sezgin, tiyatrocu ve oyuncu Burçak Kabadayı, oyuncular Hacı Ali Konuk, Berat Yenilmez, Mehmet Emin Kadıhan, Derda Yasir, Arif Nazım Çiftçi, yapımcı ve yönetmenler Metin Tunçtürk, Mustafa Uğur, Sidar Serdar Karakaş ve Yasin Uslu katılacak.

Törende, sanatçılara "Emeğe Saygı" plaketi takdim edilecek.

Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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