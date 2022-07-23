HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı Açıklaması

23.07.2022 14:14
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı yayımladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı yayımladı.

Arslan, mesajında, gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirilmesi noktasında önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Arslan, "Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması gerektiğini kaydeden Arslan, gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Arslan, konfederasyona bağlı Medya-İş Sendikası'nın, Anadolu Ajansı'nda örgütlü ve toplu iş sözleşmelerini imzaladığını hatırlatarak, TRT'deki örgütlenme çalışmalarının da tamamlanarak yetkili sendika olduğunu aktardı.

Sendikalarının, ulusal basın kuruluşlarının yanı sıra yerel basın kuruluşlarında da örgütlenme çalışmaları yürüttüğünü aktaran Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunları birlikte çözelim. Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için sendikal mücadelemizi veriyoruz.

Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi gördükleri gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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