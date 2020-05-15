Hak-İş Başkanı Arslan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya başsağlığı mesajı - Son Dakika

Hak-İş Başkanı Arslan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya başsağlığı mesajı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya başsağlığı diledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya başsağlığı diledi. Arslan, AA Genel Müdürü Kazancı'ya gönderdiği başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Anadolu Ajansı Atina Temsilcisi ve konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın üyesi Furkan Naci Top'un kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Anadolu Ajansı'nın güzide temsilcisi merhum Furkan Naci Top'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve şahsınızda bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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