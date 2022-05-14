HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan "çok partili sisteme geçişin yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimiz ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçilen 14 Mayıs 1950'den bu yana 72 yıl geçtiğini anımsattı.

Ülkenin çok partili sisteme geçmesinde emeği bulunan ve ilk serbest seçimlerde iktidar olan Adnan Menderes'i rahmetle andıklarını belirten Arslan, çok partili sisteme geçilen 72 yıllık dönemde kesintiler olsa da Türkiye'de hukuk devletinin güçlendiğini ve demokrasi geleneklerinin yerleştiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın demokratik gerçeklerinden uzaklaştıracak girişimlerin artık çok gerilerde kaldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için artık dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur. Öyle ki geçmiş dönemin köhne ve vesayetçi anlayışıyla hareket edenlere, siyaseti siyaset dışı unsurlarla dizayn etmek isteyenlere en güzel cevabı milletimiz vermektedir. Milletin verdiği mesajı doğru okumak yerine, farklı yol ve yöntemlere başvurulması demokrasilerde kabul edilemez. Milletimiz, 15 Temmuz'da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'da Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net şekilde ortaya koymuştur."

Arslan, Türkiye'nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, çeşitli bahanelerle hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet özlemiyle hareket ettiğini gördüklerini belirtti.

HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceğine kasteden, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe ya da antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlattıklarını aktaran Arslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye, demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyor, Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçişin 72 yılında emeği geçenleri rahmetle anıyoruz."