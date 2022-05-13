HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan "Soma faciası"nın yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İş kazalarını ve iş kazalarında ölümü önlemenin yolu sendikalaşmanın önünün açılmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.

Soma maden faciasının 8'inci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapan Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerle iş kazalarında hayatını kaybeden emekçileri rahmetle andıklarını belirtti.

Her yıl dünyada ve Türkiye'de yüzlerce, binlerce insanın, koruyucu önlemlerin alınmaması ya da ihmal sonucu hayatını kaybettiğini, yaşanan ölümlü kazaların, alınan önlemlerin yeterli olmadığını gösterdiğini vurgulayan Arslan, "İş yerlerinde yaşanan, onlarca işçinin hayatını kaybetmesine neden olan felaketleri iş kazası olarak tanımlamak doğru ve gerçekçi değildir." değerlendirmesini yaptı.

Bu yaşananların "iş cinayeti" olduğunu belirten Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir zihniyet dönüşümü yaşanmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği maalesef görülmektedir. İş kazalarını ve iş kazalarında ölümü önlemenin yolu sendikalaşmanın önünün açılmasından geçmektedir. Sendikalaşmanın önünün açılması ve toplu sözleşme sisteminin uygulanması ile hem gelir adaletsizliği ve kayıt dışı önlenecek hem de ölümlü iş kazalarının önüne geçilecektir. İnsan odaklı bir çalışma anlayışının hakim olduğu, bilimin ve tekniğin gereğinin yapıldığı, nitelikli eğitimin önemsendiği bir çalışma ortamında iş cinayetlerinin önlenebileceği bir gerçektir. Maden emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Öz Maden-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz."