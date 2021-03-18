Hak-İş Başkanı Arslan: "En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız" - Son Dakika

Hak-İş Başkanı Arslan: "En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız"

18.03.2021 14:54
Hak-İş Başkanı Arslan:

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "12 Eylül zihniyeti öyle bir anayasaya sinmiş ki, temizleseniz temizleseniz bitmiyor.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "12 Eylül zihniyeti öyle bir anayasaya sinmiş ki, temizleseniz temizleseniz bitmiyor. En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız. Toplumun bütün kesimleri uzlaşarak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve insan haklarını esas kabul eden, özgürlükleri esas, kısıtlamaları istisna kabul eden, bu millete yakışan yeni bir anayasayı hep birlikte yapmamız gerekiyor" dedi.

Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanacak anayasa ve ekonomi reformuna tam destek verdiklerini açıkladı. Arslan, "Hak-İş 1980 darbesinin, darbecilerin hazırlayıp bize zorla dayattığı 12 Eylül zihniyetinin ürünü olan 1982 Anayasası'na baştan itibaren karşı durmuş bir örgüttür. 1982 Anayasası bütünüyle demokratik olmayan, anti demokratik yöntemlerle topluma baskı yaptırılarak, zorla kabul ettirilmiş bir anayasadır. Çünkü biz o gün 'Yeni bir anayasa nasıl olmalıdır?' diye bir toplantı yapmak istedik, sıkıyönetim komutanı toplantıyı yaptırtmadı. Anayasa ile ilgili olumsuz şeyler söyleyenler yargılandılar. Anayasanın aleyhine konuşmak yasaklandı. Anayasa kabul edilirse, darbecilerin lideri cumhurbaşkanı seçilecek diye dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir düzenleme yaptılar. O yüzden Cumhurbaşkanının ifade ettiği yeni ve sivil bir anayasa konusunu yürekten destekliyoruz" dedi.

Mevcut Anayasa'da birkaç değişiklik yapıldığını ancak bunun fayda etmediğini vurgulayan Arslan, mevcut anayasanın çöpe atılması gerektiğinin altını çizdi. Arslan, "Bakınız kaç tane maddesini değiştirdik. AB sürecinde değiştirdik, anayasa sürecinde birkaç tane reform yaptık, değiştirdik. Ama 12 Eylül zihniyeti öyle bir anayasaya sinmiş ki, temizleseniz temizleseniz bitmiyor. En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız. Toplumun bütün kesimleri uzlaşarak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve insan haklarını esas kabul eden, özgürlükleri esas, kısıtlamaları istisna kabul eden, bu millete yakışan yeni bir anayasayı hep birlikte yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklanan ekonomi reformunun tarihi bir başlangıç olduğuna işaret eden Arslan, "Ekonomi reformunda tarihi bir yeni başlangıç yapıldı. Artık IMF'nin, Dünya Bankasının, uluslararası finans kuruluşlarının, bir kısım patronların talepleri doğrultusunda Türkiye'nin istikametini Cumhurbaşkanımız ilan etmiştir. Bundan sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) daha da güçlendirilecek. Yeni KİT'lerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamuyu daha da güçlendirecek yeni bir anlayışı getiriyor. Sadece Cumhurbaşkanımızın söylediğini hepinizin lütfen zihinlerinize kazımanızı istiyorum. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan bahsediyor. Bu gerçekten yeni bir konsepttir. Eğer biz yatırım yaparsak, yatırımla beraber istihdamı arttırırsak, üretimi arttırsak ihracatımız da artacaktır. Ama bugüne kadar biz daha çok ihracatı düşündüğümüz için ithalatımız da patladı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Hak-İş Başkanı Arslan: En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız
Hak-İş Başkanı Arslan: En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız

Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Anayasa, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hak-İş Başkanı Arslan: 'En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız' - Son Dakika


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