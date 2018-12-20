Son Dakika Haberleri: Hak-İş Başkanı Arslan: "Filistinlilerin Yaşam Hakkı Gasp Ediliyor"

Hak-İş Başkanı Arslan: "Filistinlilerin Yaşam Hakkı Gasp Ediliyor"

1 saat önce

Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararı aldığını açıkladı.

Hak-İş Başkanı Arslan:
Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararı aldığını açıkladı. Bu kararla Filistinliler açlığa ve ölüme mahkum edilmekte, yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. BM'nin insanların yaşam hakkını gasp eden bu kararını kınıyor, derhal geri almasını istiyoruz" dedi.

Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği yaklaşık 50 ülkeden 250'ye yakın sivil toplum örgütü ve sendika tarafından oluşmakta ve birlik merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararını kınıyoruz. Birleşmiş Milletler gibi dünyada ortak refah düzeyi, gelişmişlik ve asgari yaşam standardının garanti edilmesi gibi konularda kalkınma hedefleri açıklayan uluslararası bir kuruluşun bu kararı, Filistin halkını açlık ve ölüme mahkum edecektir. Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinliyi doğrudan etkileyecek bu kararla Filistinlilerin yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. BM'nin insanların yaşam hakkını gasp eden bu kararını kınıyor ve geri almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir işgal yaşandığını bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Toprakları işgal edilmiş, vatanlarından uzaklaştırılmış, mağdur ve mazlum bir halk bulunmaktadır. Şimdi de gıda yardımlarında kesintiye gidilmesiyle Filistin halkı açlıkla mücadele etmek zorunda bırakılmakta, adeta cezalandırılmaktadır. BM kim adına hareket etmektedir? BM kimin BM'sidir? Filistin halkına karşı neden kör ve sağırdır? BM'nin yaşadığı bu akıl ve vicdan tutulmasından biran önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak Filistin davasının insanlığın davası olduğuna inanıyoruz. Asırlardır kardeşliğin ve barışın merkezi olan toprakların işgal edilmesi ve bu topraklarda yaşayan halkın baskı ve zulümle, şimdi de açlıkla karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Uluslararası kuruluşları, bütün ülkeleri ve dünya sendikal hareketini Filistin konusunda duyarlı olmaya, BM'nin Filistinlileri açlıkla cezalandırmaya yönelik bu kararına 'dur' demeye ve Filistin halkının yaşadığı baskı ve zulmün son bulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:46 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Birleşmiş Milletler, Filistin, Hak İş, Güncel
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