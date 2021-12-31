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Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti

31.12.2021 22:58
Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik çalışanlarını gece vardiyası öncesi ziyaret etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik çalışanlarını gece vardiyası öncesi ziyaret etti.

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü'ndeki ziyarete Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Hizmet-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere ile Altındağ Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu da katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Altındağ Belediyesinin Ankara ticaret hayatının can damarı durumunda bulunduğunu, yoğun iş hayatı nedeniyle Ankara'nın nüfusa göre çöp oranı en fazla ilçesi olduğunu söyledi.

Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı ile Altındağ'da yeni bir dönemin başladığını ifade eden Arslan, "Bu yeni dönemde özellikle şirkette çalışan arkadaşlarımız sendikamıza üye olmasına rağmen toplu sözleşmeyi yapamamıştık. Bu dönem toplu sözleşmeyi yaptık. İkinci dönem yine asgari ücretin üzerine ayrıca bir enflasyon farkı uygulanarak bir kısım haklarımızı geliştirerek toplu sözleşmemizi de bu şekliyle bitirmiş oluyoruz. İmza töreni yaparız inşallah." dedi.

Arslan, temizlik çalışanlarının Altındağ sakinlerine hizmet ederken bir yandan da hayır kazandıklarını, yapılan işin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Hak-İş Başkanı Arslan, "Ülkemizin 2022 yılında birlik ve beraberliğinin korunmasını, terörün son bulmasını istiyoruz. Ekonomik kuşatmaların ve operasyonların sona erdiği, ülkemizin imkanlarını daha iyi noktalarda kullandığı ve daha iyi noktalara geldiği bir Türkiye temenni ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Arslan ve beraberindekiler pasta kesti, temizlik işçilerine hediyeler verdi.

Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti
Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti
Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti
Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti

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Altındağ Belediyesi, Mahmut Arslan, Altındağ, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Başkanı Arslan, gece vardiyasında görevli temizlik çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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