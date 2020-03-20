Hak-İş Başkanı Arslan: "İstihdamı koruma şartına tüm işverenler riayet etmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş Başkanı Arslan: 'İstihdamı koruma şartına tüm işverenler riayet etmeli' - Son Dakika

Hak-İş Başkanı Arslan: "İstihdamı koruma şartına tüm işverenler riayet etmeli"

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinden yararlanacak firmalara ilişkin, "Desteklerde istihdamı koruma şartına tüm işverenler harfiyen riayet etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş Başkanı Arslan:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinden yararlanacak firmalara ilişkin, "Desteklerde istihdamı koruma şartına tüm işverenler harfiyen riayet etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, tedbir paketindeki imkanlardan yararlanacak firmalara istihdam kaybına yol açmamaları şartının getirilmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin bahane edilerek işçi çıkarmalarının yasaklanması gerektiğini ifade eden Arslan, işçi çıkarmayan işverenlerin de teşviklerle desteklenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Çalışanların işsiz kalması ve maaşlarının ödenmemesini kabul etmediklerini bildiren Arslan, "Yaşadığımız bu sürecin, idari izinler, yıllık izinler, kısa çalışma ödenekleri ile çalışanların işten çıkarılmadan atlatılması en büyük beklentimizdir. Aksi halde işsiz stoklarımıza yeni işsizler eklenecek ve Türkiye yeni bir sorunla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

Kriz sürecinde, sendikalara da büyük görev düştüğünü vurgulayan Arslan, "Sendikalarımızın örgütlü olduğu iş yerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek koronavirüs ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş yerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken önlemler alınmalıdır." önerisinde bulundu.

Kovid-19'a karşı topyekun mücadelede adil ve hakkaniyetli olmak kaydıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarına işaret eden Arslan şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketinde yer alan imkanlardan istifade edecek firmalar için istihdam kaybına yol açmamaları ön şartının getirilmiş olmasından memnuniyet duyduk. Desteklerde istihdamı koruma şartına tüm işverenler harfiyen riayet etmeli. İşçiler öncelikle idari izinli sayılmalı, yıllık ücretli izinleri kullandırılmalı, eğer o da sağlanamıyorsa kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmalıdır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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