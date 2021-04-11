Hak-İş Başkanı Arslan, Lübnan'da sendikalar, halk ve Filistinlilerle dayanışma mesajları verdi - Son Dakika

Hak-İş Başkanı Arslan, Lübnan'da sendikalar, halk ve Filistinlilerle dayanışma mesajları verdi

11.04.2021 11:11
Hak-İş Başkanı Arslan, Lübnan'da sendikalar, halk ve Filistinlilerle dayanışma mesajları verdi, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamadan etkilenen Lübnan Sendikalar Konfederasyonu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamadan etkilenen Lübnan Sendikalar Konfederasyonu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Arslan, Lübnan'da gerçekleştirdiği iki günlük yoğun temasları AA muhabirine değerlendirdi.

Hak-İş ile Lübnan Sendikalar Konfederasyonu arasındaki iş birliğinin Beyrut'taki patlamanın ardından yeni bir aşamaya geçtiğini dile getiren Arslan, söz konusu patlamanın Lübnan halkının tüm kesimlerini etkilediği gibi işçi kesimini de etkilediği ve bu bağlamda kendileriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Dayanışmayı bir program çerçevesinde daha ileriye taşıma hedefiyle Lübnan Sendikalar Konfederasyonundan gelen davete icabet ederek Beyrut'a geldiklerini dile getiren Arslan, patlama sırasında hasar gören Lübnan Sendikalar Konfederasyonu merkezi ile başlattıkları ziyaretlerini, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, ülkedeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplar ve Lübnanlı bazı yetkililer ile bir araya gelerek tamamladıklarını ifade etti.

İş birliği anlaşması

İki günlük yoğun temasları boyunca Türkiye ile Lübnan arasındaki güçlü bağlara tanıklık ettiklerini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi, kültürel, siyasi ve coğrafi birlikteliğimizi daha ileriye taşıma adına çalışmalar yapılması gerekiyor. Hak-İş Konfederasyonu da bu süre içerisinde Lübnan Sendikalar Konfederasyonu ile pek çok konuda olduğu gibi ikili iş birliğini geliştirmek, özellikle Filistin konusunda da birliğimizi daha da ileriye taşımak içi ikili iş birliğini imzaladık. Bu anlaşmamız çerçevesinde önümüzdeki süreçte yine Lübnanlı sendikacılarla bazı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın etkisiyle Lübnan Sendikalar Konfederasyonu merkezinde oluşan hasarın giderilmesi için Hak-İş Konfederasyonu olarak bir katkıda bulunduklarını aktaran Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gerçekleştirdikleri dayanışma ziyareti ve yaptıkları maddi desteğin Lübnan'da çok büyük karşılık bulduğunun altını çizdi.

Lübnan'ın Kovid-19 ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın arkasında bıraktığı yıkım nedeniyle çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Arslan, burada yaşananlarla ilgili Dünya Sendikal Hareketine mesajlar vereceklerini belirtti.

Filistinli Sendika Federasyonu ile yaptıkları görüşmede de mültecilerin yaşadığı kimlik sorununun yanında bazı meslekleri yapamama gibi ciddi sıkınlara tanıklık ettiklerini ifade eden Arslan, kamplardaki mevcut sorunların yanı sıra Filistin davasının dünya kamuoyuyla paylaşılması yönünde talepler dinlediklerini söyledi.

Hak-İş Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Lübnan'a ciddi yardımlarının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem (Filistinli mültecilerin yaşadığı) kamplarda yaşanan zorluklar, hem Lübnan halkının yaşadığı zorluklar, hem Lübnanlı sendikaların yaşadığı zorlukları uluslararası platforma taşıyacağız. Türk halkına da Lübnan konusunda daha fazla destek, daha fazla katkı vermesi hususunu ifade edeceğiz."

Beyrut Limanı, sendikalar, Hak İş, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Başkanı Arslan, Lübnan'da sendikalar, halk ve Filistinlilerle dayanışma mesajları verdi - Son Dakika


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