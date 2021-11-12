Hak-İş Başkanı Arslan, Lübnan İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile görüştü - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Bişara el-Esmer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Hak-İş Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Arslan, iki sendika arasındaki iş birliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Arslan, Lübnan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Lübnan'ın en güçlü örgütlerinden biri olduğunu belirterek, uluslararası birçok alanda iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Lübnan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun hem Lübnan'ın istikbali ve bağımsızlığı için çalıştığını hem de Filistin davasına destek verdiğini aktaran Arslan, "Lübnan halkına da teşekkür ediyorum. Bütün zorluklara rağmen, Filistin davasının hala en büyük taşıyıcısı, en büyük destekçisi oldukları için." ifadelerini kullandı.

Bişara el-Esmer ise hem iki sendika hem de Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerinin altını çizerek, Türkiye'nin zor zamanlardan geçen Lübnan'a yardım etmek için Sayda kentinde Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, Trablus'ta ise insani yardım kuruluşları kurduğunu kaydetti.