Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istediklerini belirtti.

Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, büyük kanlı çatışmalara sahne olan dünyada iki büyük savaşın yaşanmasının ardından 1 Eylül'ün "Dünya Barış Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Ancak barışın sadece gün ilanıyla mümkün olmadığının yaşanan acı tecrübelerle görüldüğünü, dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmaların devam ettiğini belirten Arslan, terör ve savaşlar nedeniyle sivil halk ve çocukların can verdiğini, doğdukları toprakları terk etmeye zorlandıklarını, insanların kaçırıldığını, masumların sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır şekilde ödediklerini vurguladı.

Barış ortadan kaldırılarak savaşların yapılmasının, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açtığına işaret eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır. Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz."

Arslan, FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin, ülke ve dünya barışını tehdit ettiğine dikkati çekerek, konfederasyon olarak nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı olduklarını bildirdi.

Türkiye'de terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi desteklediklerini ve terörün bir an önce son bulmasını istediklerini ifade eden Arslan, terörün ve savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya özlemini aktardı.

Arslan, silah seslerinin yeryüzünden silinmesi temennisinde bulunarak Dünya Barış Günü'nü kutladı.