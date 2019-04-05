Hak-İş Başkanı Arslan: "Türkiye'yi de Susturmak İçin Herkes El Birliğiyle Çalışıyor"

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "ABD tehditleriyle, İslam dünyası da susmuş durumda.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "ABD tehditleriyle, İslam dünyası da susmuş durumda. Susmayan bir tek Türkiye var. Türkiye'yi de susturmak için herkes el birliğiyle çalışıyor" dedi.



HAK-İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM), Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Moritanya'nın Türkiye'ye çok büyük bir sevgi ve sempatisi olduğunu belirterek, Moritanya'nın Türkiye ile ilişkilerini sorunsuz şekilde sürdüren ülkelerden biri olduğunu kaydetti.



CNTM Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Abdellahi Camara ile olan ilişkilerinin samimiyetine değinen Arslan, "Türkiye'yi çok yakından takip eden bir arkadaşımız, bizim bütün etkinliklerimize katılır. Bazı sendikalarımızla CNTM sendikaları arasında iş birliği anlaşmalarımız gerçekleştirildi. HAK- İŞ, dünya sendikalar hareketinin çok önemli bir aktarı olduğu için hem uluslararası sendikalar konfederasyonu İTUK bünyesinde hem de ikili iş birlikleriyle dünya sendikalar hareketini geliştirmeye çalışıyoruz. Moritanya gibi Afrika'daki 15 gibi ülkeden fazla ülkeyle HAK- İŞ'in ikili iş birlikleri devam etmektedir. Başta Sudan olmak üzere Moritanya, Kuzey Afrika ülkeleri, Cezayir, Fas, Tunus'tan başlayarak güneye doğru pek çok ülkede ikili iş birliklerini HAK-İŞ olarak güçlendirmekteyiz" diye konuştu.



Arslan, Afrika'nın kaynaklarının Afrika halkına ait olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak da Afrikalı halkların kendi özgür ve bağımsızlıklarını koruyarak ülke kaynaklarını, ülke imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek dünyanın gelişmiş ve çağdaş demokrasilerinin o ülkelerde yerleşmesini destekleyerek gelişmiş ülkeler ligine çıkmasını arzu ediyoruz. Afrika'nın bu makus talihinin yıkılması konusunda Türkiye de çok büyük bir çaba sarf etmekte. Afrika'ya daha çok yatırım daha çok destekler, bu destekler sadece ekonomik değil, tecrübenin paylaşılması o ülkeye yatırımların yapılması ve karşılıklı iş birliğinin arttırılması konusunda ciddi açılımlar var. Kendi düşüncelerimizi, kendi tecrübelerimizi kimseye empoze etmeden onlarla paylaşıp onların buradan nasıl yararlanabileceklerini konusunda tecrübelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"ABD tehditleriyle, İslam dünyası da susmuş durumda, susmayan bir tek Türkiye var"



Filistin konusunda da açıklamalarda bulunan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:



"Özellikle Filistin konusunda Moritanya halkının duyarlılığının altını çizmek istiyorum. Özellikle Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla siyonist İsrail'in, Filistin'e yönelik katliamlarına karşı büyük bir etki uyandırmış, İsrail Büyükelçiliği, Moritanya'da tahrip edilmiştir. İsrail Büyükelçiliği daha sonra kapatılmıştır. Bizim de dünyanın 50 ülkesiyle oluşturduğumuz Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliğinin kurucuları arasında yer almaları, mütevazı imkanlarına rağmen, zor şartlara rağmen bu birliğin oluşturulmasında çok değerli kardeşimiz Camara'nın büyük katkıları ve desteklerini biliyoruz. 30 Mart özellikle Gazze'de uygulanan ablukanın sona erdirilmesi konusunda yürütülen mücadelelerin önemli bir kilometre taşıydı. 30 Mart aynı zamanda Filistinlilerin topraklarının İsrailliler tarafından zorla ellerinden alınmasının yıl dönümüydü. 70 yıl önce kendi topraklarından zorla çıkarılan, toprakları işgal edilip kendileri mülteci durumuna düşürülen Filistinlilerin başlattığı büyük geri dönüş yürüyüşünün yıl dönümüydü. Filistinli kardeşlerimizin büyük geri dönüş yürüyüşlerini sembolik olarak kutladığı günlerde bile İsrail silahları ateşlendi ve ne yazık ki 200'e yakın kardeşimiz bu bir yıl içerisinde İsrail askerlerinin hedefi oldular, şehit oldular. ABD tehditleriyle, İslam dünyası da susmuş durumda. Susmayan bir tek Türkiye var. Türkiye'yi de susturmak için herkes el birliğiyle çalışıyor. Türkiye hem etrafındaki sorunlarla hem de içerideki sorunlarla mücadele etmek zorunda ve bunların yanında bütün mazlum ülkelerin yanında olarak onların sesi olmaya çalışıyor." - ANKARA

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