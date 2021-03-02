Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sivil ve demokratik bir anayasanın Türkiye'nin temel ihtiyacı olduğunu belirterek, yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda dile getirildiği yeni anayasa konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarını son derece önemsediklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yeni anayasa talebini öteden beri savunuyoruz. İnsanı ve emeği merkez alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni bir anayasa çalışmasını Türkiye'nin temel ihtiyacı olarak görüyoruz. Yapılacak çalışmalara geçmişte olduğu gibi bugün de destek vereceğimizi ifade ediyoruz."

Arslan, yeni anayasanın Türkiye'nin yeni ve kalıcı bir toplumsal sözleşmesi niteliğinde olması gerektiğini belirterek, "Toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımı ile hazırlanmış milli ve evrensel değerlerin uyumlaştığı, güçlü ve kapsayıcı bir zemin üzerinde yükselen bir anayasa ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilecektir. Bu nedenle, Türkiye'nin önünü açacak yeni, sivil ve demokratik bir anayasa için tüm kesimlerin büyük bir gayret içinde olması önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.