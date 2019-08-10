Son Dakika Haberleri: Hak-İş bayram sonrası açlık grevi başlatacak
Son Dakika Güncel Haber

Hak-İş bayram sonrası açlık grevi başlatacak

1 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevi başlatacaklarını bildirdi.

Hak-İş bayram sonrası açlık grevi başlatacak, System.String[]
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevi başlatacaklarını bildirdi.
Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm çalışanların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.
CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirten Arslan, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı sonrası açlık grevi başlatacaklarını kaydetti.
Hak-İş olarak bayrama buruk girdiklerini bildiren Arslan, "31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve HDP'li bazı belediye başkanları, Hak-İş üyesi işçilere yönelik bir 'cadı avı' başlatmış, binin üzerinde Hak-İş üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edilmiş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskılar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Bolu Belediyesi başta olmak üzere, CHP'li bazı belediyelerde işten atılan Hak-İş üyelerinin 108 gündür işlerine dönmek için eylem yaptığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:
"İşinden, aşından, ekmeğinden edilen üyelerimiz ve aileleri Kurban Bayramı'na da buruk bir şekilde girmektedir. Her fırsatta CHP'li belediye başkanlarına ve CHP yöneticilerine seslendik, işten atılan üyelerimizin işe iadeleri talebiyle binlerce üyemizin katılımıyla Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirdik. CHP Genel Merkezi önünde 'Söz namustur, gelin dediniz geldik' dedik ama yine sesimizi duymadılar. Her fırsatta bizim niyetimizi sorgulayan, bizim eylemlerimizden siyasi bir çıkarım yapmaya çalışan CHP'li yöneticilere Kurban Bayramı sonuna kadar süre veriyoruz. İşten atılan üyelerimizin işlerine başlatılmalarını istiyoruz. Bu talebimize olumlu yanıt verilmezse, Bolu Belediyesi önünde açlık grevi başlatacağız. Biz, işimizi ve ekmeğimizi istiyoruz.
İşini kaybeden üyelerimiz işlerine dönünceye kadar bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz, hakkımızı ve hukukumuzu koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Konfederasyonumuz adına, tüm çalışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyor, kardeşlik, barış, mutluluk ve esenlikler içerisinde daha nice bayramlara ulaşmayı diliyoruz."
Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı
Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hak-İş bayram sonrası açlık grevi başlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]