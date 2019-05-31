Son Dakika Haberleri: Hak-İş Bolu'dan Ankara'ya protesto yürüyüşü yapacak
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Hak-İş Bolu'dan Ankara'ya protesto yürüyüşü yapacak

22 dakika önce

Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, "CHP ve HDP'li belediyelerin üyelerimizi işten çıkarmalarını protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz.

Hak-İş Bolu'dan Ankara'ya protesto yürüyüşü yapacak, System.String[]
Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, "CHP ve HDP'li belediyelerin üyelerimizi işten çıkarmalarını protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:08 
Mahmut Arslan, Bolu, Ankara, Ekonomi
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