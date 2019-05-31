Hak-İş Bolu'dan Ankara'ya protesto yürüyüşü yapacak
22 dakika önce
Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, "CHP ve HDP'li belediyelerin üyelerimizi işten çıkarmalarını protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:08
Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan
, "CHP
ve HDP
'li belediyelerin üyelerimizi işten çıkarmalarını protesto etmek için Bolu
'dan Ankara
'ya yürüyeceğiz." dedi.
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