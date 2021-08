HAK-İŞ: "Bu büyük zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun göstergesidir" - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının bir göstergesi olduğunu belirterek, milletin Zafer Bayramı'nı kutladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu tarih olduğu belirtilerek, "Bilim, kültür, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sağlık alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"1919 yılında Samsun'dan başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmış, bu aziz toprakların ezeli ve ebedi Türk vatanı olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu büyük zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının bir göstergesidir. 30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu salgın hastalığın bir an önce bitirilmesi konusunda tüm emekçilerimizin üstüne düşeni yerine getirerek yeni bir zafere daha imza atacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Türkiye'ye ve Türk milletine güvenenlerle, işçi ve emekçilerimizle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza yürekten inanıyoruz. Akdeniz ile Ege kıyılarındaki illerimizde meydana gelen yangın ve Karadeniz Bölgemizde meydana gelen sel afetleri bizleri derinden üzmüştür. Bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikalarımız ve komitelerimiz her zaman sahada yer almaya ve ihtiyacı olanlara destek olmaya devam edecektir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele etme kararlılığımızı sürdürürken, Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak elde ettiğimiz başarıların, aynı zamanda bölgemizdeki, küremizdeki ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreğinde yanan bir ışık olduğuna yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi'nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz vatan uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutlarız." - ANKARA