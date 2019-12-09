Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı
Son Dakika Güncel HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı

7 saat önce

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı, System.String[]

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın, Fransa'daki emeklilik reformu protestoları sırasında gözünden yaralanmasını protesto etmek için Ankara'daki Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Fransa polis şiddetine hayır' yazılı pankarta açan grup, 'Fransa şaşırma, sabrımızı taşırma' ve 'Basına uzanan eller kırılsın' şeklinde slogan attı. Grup ellerinde, 'Gazeteciler terörist değiller' yazılı döviz taşıdı. Elçilik önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup adına açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mustafa Yalçın'ın gaz fişeği ile değil, plastik bomba ile yaralandığını ve polisin uyguladığı şiddetin bir terör olduğunu söyledi.

'FRANSA'NIN UYGULADIĞI TERÖRDÜR'

Daha sonra Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Arslan, Onun gözü bizim gözümüzdür. Ona yapılan saldırılar bize yapılmış saldırılardır. Fransa'da uygulanan polis şiddeti, şiddetin ötesinde bir terör olmuştur. Fransa'nın uyguladığı bir terördür. Bu terörizme karşı mücadele edeceğiz. Polisin insanlara karşı uyguladığı insanlık dışı uygulamaları kabul etmek mümkün değildir dedi.

Arslan ve konfederasyon üyeleri daha sonra üzerinde 'Polis şiddetine hayır' yazılı siyah çelengi, elçilik önüne bıraktı. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.


Mustafa Yalçın, Mahmut Arslan, Fransa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Avrupa'ya yabancı terörist göndermesi: Rahatsız olan gider
PSG-G.Saray maçının hakemi belli oldu Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]