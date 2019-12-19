HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç'i ve Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü il başkanlığında ziyaret ederek gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçiler için çalışmaların devam ettiğini, gerek kamu çerçeve protokolü gerekse asgari ücret konusunda işçiler ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.



HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Genel Başkan Arslan'a Diyarbakır'a yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederek, KİT'ler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nde çalışan işçilerin sorunlarına değindi.



Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ise, Arslan'ın Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyareti çok anlamlı bulduklarını ifade ederek, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D'li işçilerin sorunlarına ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.



Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR