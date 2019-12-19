HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti

6 saat önce

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti, System.String[]

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç'i ve Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü il başkanlığında ziyaret ederek gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçiler için çalışmaların devam ettiğini, gerek kamu çerçeve protokolü gerekse asgari ücret konusunda işçiler ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.


HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Genel Başkan Arslan'a Diyarbakır'a yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederek, KİT'ler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nde çalışan işçilerin sorunlarına değindi.


Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ise, Arslan'ın Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyareti çok anlamlı bulduklarını ifade ederek, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D'li işçilerin sorunlarına ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.


Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Mahmut Arslan, Ahmet Dinç, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:50 Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:50 Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
21:50 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika
21:50 Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:49 Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]