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Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu işçisinin zam görüşmelerinden umutlu Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu işçisinin zam görüşmelerinden umutlu Açıklaması

24.06.2021 12:58
Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu işçisinin zam görüşmelerinden umutlu Açıklaması, System.String[]

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dair, "Kamu Çerçeve Protokolü'nün yakında, başarılı şekilde hayata geçeceğine inanıyorum.

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dair, "Kamu Çerçeve Protokolü'nün yakında, başarılı şekilde hayata geçeceğine inanıyorum. Sosyal diyalog çerçevesinde ilgili taraflar olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Yıldız, Hak-İş'in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Sendikal hareketin geleceğinin kadın ve gençlerin katılımıyla güçleneceğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Gençlerin sendikal harekete kazandırılması gelecekteki modern toplum, sivil toplum ve demokratik toplum için son derece önemli. Biz daha çok kadını, genci, engelliyi ve toplumun daha birçok kesimini sendikal harekete kazandırdığımız zaman ülkemize seviye atlatmış olacağız. Sendikal hareket bu kadar önemli. Sendikal hareket sadece bir sivil toplum anlayışı değil, aslında örgütlülüğü ve gücü itibarıyla sivil topluma da öncülük eden bir konumda bulunuyor. Bunun için biz sendikal harekete her kimi kazandırırsak bir seviye atlatıyoruz."

"Taşerondan kadroya geçenler konusunda yeni bir aşamadayız"

Görüşmeleri devam eden 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki taşeron sorununu örgütlenerek, mücadele ederek çözdük. Belirli bir noktaya gelen bu konuda, şimdi yeni bir aşamadayız. Kamu Çerçeve Protokolü içerisinde bu kapsamdaki arkadaşlarımızın mevcut sorunlarını çözecek, yeni bir süreci başlatmış olacağız. Kamu Çerçeve Protokolü'nün yakında, başarılı şekilde hayata geçeceğine inanıyorum. Sosyal diyalog çerçevesinde ilgili taraflar olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum."

Hak-İş Genel Sekreteri Eda Güner, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş'ın katıldığı toplantıda, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)-AP Gençlik Sekreteri Dr. Syed Pasha da çevrim içi yer aldı.

Toplantıya, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve TİSK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Avrupa Birliği, Erasmus, Hak İş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu işçisinin zam görüşmelerinden umutlu Açıklaması - Son Dakika


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