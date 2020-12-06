Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Metin Türker'i yad etti - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Metin Türker'i yad etti

06.12.2020 11:17
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Metin Türker'i yad etti, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 6 Aralık 1997'de hayatını kaybeden Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker'i, vefatının 23. yıl dönümünde yad etti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 6 Aralık 1997'de hayatını kaybeden Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker'i, vefatının 23. yıl dönümünde yad etti.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, Metin Türker'e vefatının 23. yılında kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sokak çıkma kısıtlamaları nedeniyle Türker'i bu yıl mezarı başında anamayacaklarını kaydeden Değirmenci, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu koşullar nedeniyle mezarı başında yad edemediğimiz liderimiz Metin Türker'in vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bizler, yine bugün uzaktan da olsa hayırla, dualarla yad ediyoruz. Onu, hayırla yad etmemizi sağlayan şey ise bizlere bıraktığı o değerli emanetleridir. Birbiri ardına geçen yıllar, bizlere, insanların gelip geçici olduğunu fakat geride bıraktığı eserleriyle kalıcı olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

"Örnek insan, liderimiz Metin Türker, ülkemizin ve Karabük'ün çok zor zamanlardan geçtiği dönemde sahneye çıkarak, elini taşın altına koymuştur." diyen Değirmenci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"O günkü şartlarda aldığı kararlar ve attığı adımlar onu bugün bir kere daha haklı çıkarmıştır. Şimdilerde ülkemiz ekonomisinin lokomotif kuruluşu olan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan KARDEMİR'i, o dönem tabiri caizse ipten almıştır. Sadece işçilerin değil, tüm halkın desteğini alarak sendikacılık nasıl yapılır, bir sivil toplum örgütü nasıl olunur, herkese göstermiştir. Sevgili genel başkanımız Türker, o dönem, ekmek kapısına, iş yerine nasıl sahip çıkılır herkese göstermiştir."

Değirmenci, Türker'i bir kez daha hayırla yad ederek, ailesine, sevenlerine başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Kardemir Karabükspor, Aralık, Hak İş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Metin Türker'i yad etti - Son Dakika


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