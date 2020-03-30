HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den "korona virüs" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den 'korona virüs' açıklaması - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den "korona virüs" açıklaması

6 saat önce

İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Salgından ötürü rahatsızlanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Salgından ötürü rahatsızlanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım üzerimizdeki bu kara bulutlar dağılır ve hayat normal seyrine döner" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahin, "İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve doğal felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır. Dünya bugün de 1918 yılındaki İspanyol gribinden sonra ilk defa bu kadar güçlü, benzeri görülmemiş bir salgınla mücadele ediyor. 2019 yılının son günlerinde ilk olarak Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi, giderek yaygınlaşarak hızla can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının vaktinde aldığı tedbirlerle virüsün ülkemize girişi uzun süre engellenmesine rağmen maalesef yurt dışı kaynaklı vakaların sayısında artışlar görülüyor. Ne yazık ki dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini, Covid-19 tanısı konulanların sayısı 650 bini aştı. Türkiye'de can kayıpları 131'e yükselirken, tanı konulanların sayısıysa 10 bine yaklaştı" ifadelerini kullandı.


Şahin, "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Korona virüs (Covid-19) diye adlandırılan virüsün yayılmasını engelleyerek salgının kısa sürede etkisini yitirmesi ve bu sayede ölümlerin önüne geçilebilmesi için 'Evde Kal' çağrısına uymak hayati önem taşıyor" dedi.


Önceliğin virüsün yayılmasını önleyici tedbirleri almak olduğunu vurgulayan Şahin, "Öncelik virüsün yayılmasını önleyici tedbirleri almaktır. Burada resmi makamların tedbirlerine uymanın vatandaşlık görevi olduğu unutulmamalıdır. Devletimiz bütün kurumlarıyla bu konuda sorumluluklarını yerine getirirken, bizler de kişisel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için iyi beslenme, günde sekiz saat uyuma, stresten uzak kalma ve egzersiz. Bunların dışında hepimizin yapması gereken en önemli şey sosyal medyada yapılan dezenformasyona karşı çok dikkatli olmamızdır. Yapılan spekülasyonlara değil, Sağlık Bakanlığı, hekimlerimiz ve enfeksiyon uzmanları gibi doğru kaynakların ne söylediğine bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:


"Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi etkileri ve sonuçları olacağını henüz bilemiyoruz. Alınan tüm önlemlere rağmen her gün gelen enfekte ve ölüm haberlerine bakıldığında yakın zamanda da düzelme pek mümkün görünmüyor. Umudum, salgının önümüzdeki günlerde tüm dünyada etkisini yitirmesidir. Ülkemiz, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sendikalar, STK'lar ve milletimizin desteğiyle el ele vererek toplumsal dayanışmayla bu sıkıntılı dönemi de atlatacaktır. İnsanlık tarihinin en vahşi katillerinden biri olan bu küresel sorunla ulusal mücadele ve şahsi sorumluluklarımızı yerine getirerek baş edebiliriz. Bu vesileyle salgından ötürü rahatsızlanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım üzerimizdeki bu kara bulutlar dağılır ve hayat normal seyrine döner." - ANKARA

Mehmet Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:40 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 21:52:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den "korona virüs" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]