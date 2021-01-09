HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz"

09.01.2021 11:27
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştırılanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 10 Ocak 1961 tarihinden beri ülkemizde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır.

Basın, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmesi demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir. Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Bunun en yakın örneğine, koronavirüs salgınının en yaygın olarak yaşandığı dönemlerde bizzat tanık olduk. Toplumun büyük bir kesiminin eve kapandığı, evlerinden çıkamadığı dönemlerde görevlerinin başında olan çalışanlardan biri de gazetecilerdi. Neredeyse bütün sektörlerde çalışmaların durduğu, evden çalışmaların yapıldığı dönemlerde bile halkın haber alma hakkı için görevlerini yerine getiren gazetecilere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz.

Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz." - ANKARA

Gazeteciler Günü, Mahmut Arslan, Hak İş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz' - Son Dakika


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