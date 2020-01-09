Hak-İş Genel Başkanı Arslan AA çalışanlarının

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Arslan, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Mutanoğlu eşliğinde yayın servislerini gezen Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığı çalışanlara kırmızı karanfil verdi.

Gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Arslan, AA çalışanların yurt içi ve dışında özveriyle gazetecilik faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Arslan'a, ziyaretinde AA'da örgütlü Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Hak-İş Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı ve Hizmet-İş Sendikası Basın Müşaviri Sami Sandal da eşlik etti.