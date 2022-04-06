Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Milli Mücadele yıllarından bugüne ülkemizin büyüme ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden, Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın başarılı çalışmalarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e gönderdiği mesajda, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında kurulduğunu anımsatan Arslan, "Anadolu Ajansı 102 yılda dünyanın en prestijli haber ajansları arasında yer alarak, dünyada güvenilir haberin kaynağı olmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın milli ve yerli olmasının yanı sıra 102 yıllık birikimiyle uluslararası alanda dünyanın birçok bölgesinde farklı dillerde de yayın yaptığına ve başarısını her geçen gün artırarak güvenilir ve saygın haber ajansları arasındaki yerini aldığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı çatısı altında çalışan basın emekçileri, her koşulda ve şartta gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılması, ülkemizin yararı için farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna duyurulması gibi önemli bir görevi yerine getirme, toplumun sesi olma konumundadırlar. Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Anadolu Ajansı'nın başarılı çalışmalarının devamını diliyor, AA'nın 102. yılını kutluyoruz. Zat-ı alinizin nezdinde, Hak-İş üyesi olan Anadolu Ajansı çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz."

"Nice başarılı yıllar diliyoruz"

Arslan, konfederasyonun üyesi Medya-İş Sendikasıyla AA'yı hak ettiği yere ulaştırmak için destek ve katkılarını artırarak sürdüreceklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele yıllarından bugüne ülkemizin büyüme ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden, Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarının bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, nice başarılı yıllar diliyoruz."