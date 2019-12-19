Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Arslan, fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Arslan, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin AA muhabirine değerlendirme yapan Arslan, özellikle "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafın çok anlamlı olduğunu belirterek bu fotoğrafın Fransız rejisi tarafından televizyonda gösterilmediğini anımsattı. Arslan, AA ve AA foto muhabirinin sayesinde bu fotoğrafın bütün Türklere armağan olduğunu söyledi. Bu fotoğrafı çeken ve Fransız polisinin saldırısı sonucu yaralanan foto muhabiri Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Arslan, Yalçın'ın dünya çapında bir foto muhabiri olduğunu belirtti. Arslan, "Milli takımımızın asker selamıyla Barış Pınarı Harekatına destek anlamıyla bu fotoğrafı seçtim. O hepimizi gururlandıran bir fotoğraf. Bu fotoğrafı çeken de üyemiz. O nedenle tartışmasız onu seçtim." dedi.

Diyarbakır annelerini ziyaret ettiğini, onları yakından görme imkanı bulduğunu aktaran Arslan, bu nedenle "haber" kategorisinde Diyarbakır annelerinin yer aldığı fotoğrafı tercih ettiğini belirtti. Arslan, savaşın her zaman yıkım, acı ve gözyaşı getirdiğine dikkati çekerek Suriye'deki savaşın da mağdurlarının çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve bütün insanlık olduğunu, bu nedenle "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı seçtiğini anlattı.

"Maalesef medya sektöründe örgütlü, toplu sözleşme yapan bir tek AA kaldı"

AA'ya başarılar dileyen Arslan, yarışmaya her yıl katıldığını, AA'nın gerçekten önemli hizmetlerinden birinin de "Yılın Fotoğrafları" oylaması olduğunu dile getirdi.

AA'nın konfederasyonlarına bağlı Medya-İş Sendikasının en büyük ve toplu sözleşmeler yaptıkları bir iş yeri olduğuna işaret eden Arslan, "Maalesef medya sektöründe örgütlü, toplu sözleşme yapan bir tek AA kaldı. Yerel gazeteler, televizyonlar, ulusal yayın yapan televizyonlar ve gazetelerde de maalesef sendikal hareket bir bir kayboluyor. Biz Medya-İş üzerinden bütün gazetecileri, yerel ve ulusal televizyonlarda çalışan herkesi sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. İnşallah daha güçlü olalım." diye konuştu.

Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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