HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "AB ülkelerindeki ırkçı saldırılardan endişe duyuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'AB ülkelerindeki ırkçı saldırılardan endişe duyuyoruz' - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "AB ülkelerindeki ırkçı saldırılardan endişe duyuyoruz"

7 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların üzüntüsünü yaşıyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırıları meşrulaştıran devlet politikalarına ve ırkçı söylemlere bir an evvel son verilmelidir. AB ülkeleri, Müslümanlar ve göçmenler başta olmak üzere kendilerinden olmayanları tehdit görmekten vazgeçmeli, Avrupa'da hem devlet hem toplum nezdinde normalleşmiş görülen ırkçılık ve İslamofobi'nin önüne geçmelidir" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan yaptığı yazılı açıklamada, "Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde yürütülen Türkiye karşıtı dar görüşlü kampanyaların Türkiye-AB ilişkilerindeki kazanımları yok ettiği gibi ülkelerin toplumlarındaki zararlı unsurları, kundakçıları ve uç anlayışları cesaretlendirmesinden kaygı duyuyoruz. Öyle ki bu zararlı unsurlar, insanların ev ve iş yerlerine baskınlar düzenleyerek canlarını almakta bir beis görmemektedirler. AB'nin ruhu, ülkelerin siyasi entegrasyonundan öte toplumların entegrasyonunu gerçekleştirmektir. Böylesine zor, ancak güzel bir hedefin gerçekleştirilmesinde ülkelerin siyasi liderlerinin vizyonlarına, söylemlerine, politikalarına ve yönlendirmelerine büyük ihtiyaç bulunmakta ve sorumluluklar düşmektedir. Siyasi liderlerin dar görüşlü söylem ve politikaları sadece siyasi ilişkilerin gidişatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, toplumsal bir soruna da neden olmaktadır. Bu nedenle saldırıları meşrulaştıran devlet politikalarına ve ırkçı söylemlere bir an evvel son verilmelidir. AB ülkeleri, Müslümanlar ve göçmenler başta olmak üzere kendilerinden olmayanları tehdit olarak görmekten vazgeçmeli, Avrupa'da hem devlet hem toplum nezdinde normalleşmiş görülen ırkçılık ve İslamofobi'nin önüne geçmelidir. Siyasi alanda var olan negatif yaklaşımların toplumların ortak gelecek oluşturma ve birlikte yaşama anlayışını zedelemesinden endişe duyuyoruz" dedi.


Avrupa ülkelerinde yabancı ve göçmenlere yönelik saldırıları önlemenin siyasi aktörlerin en önemli görevi olduğunu belirten Arslan, "Toplumlar arası bütünleşmede siyasi liderlerin, sivil toplumun ve bireylerin katkı sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda göçmenlere yönelik ayrımcı, ırkçı ve İslamofobik tutuma karşı ülkelerin sendikalarına ve uluslararası sendikal harekete de büyük görev düşmektedir. HAK-İŞ olarak birlikte yaşama kültürünün geliştiği güzel yarınlara olan inancımızla saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mahmut Arslan, Almanya, Avrupa, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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