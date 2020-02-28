HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun" - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun"

21 dakika önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, içimiz yanıyor" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, " İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, içimiz yanıyor" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehit düşen askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize, Genel Kurmayımıza, baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun. HAK-İŞ olarak, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan haklı davada, Mehmetçiğimizin yanında, Başkomutanımız ve seçilmiş siyasi iradenin sonuna kadar arkasındayız. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olma günüdür. Acımız büyük ama, bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mahmut Arslan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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