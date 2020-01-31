HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı birinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "HAK-İŞ Konfederasyonu işçilerin takdirini kazanmaya devam etmektedir. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz" dedi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı birinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ'e gönül veren, mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ olarak, bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Ülkemizi ve sendikal hareketi geleceğe taşımak için yeni hedefler belirliyoruz, daha fazla örgütlenme diyor, yüz binlerle milyonlara ulaşmak istiyoruz. Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ'in kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir. Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi HAK-İŞ'e, sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz."



"HAK-İŞ, bütün zorluklara rağmen büyümesini sürdürüyor"



Arslan, "Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP'li bazı belediyeler başta olmak üzere Konfederasyonumuz HAK-İŞ üyelerine yönelik bütün baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına rağmen HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımız zorlukları aşarak büyümesini sürdürmektedir. Konfederasyonumuza üye Hizmet-İş Sendikamız Türkiye'nin en büyük sendikası, Öz Orman-İş, Öz Gıda-İş, Öz Ağaç-İş, Medya-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen Sendikalarımız iş kollarının lideri olma başarısını sürdürmektedir. Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız ve sektöründe lider olan diğer Sendikalarımız ile barajı geçen tüm sendikalarımızı yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dönemde bütün sendikalarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA