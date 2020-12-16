HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine uygun olmalı" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine uygun olmalı"

16.12.2020 23:01
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin sosyal bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin sosyal bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan yaptığı yazılı açıklamada, "Asgari ücret bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmalıdır. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca asgari ücret belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak emeğin en kutsal olduğu salgın döneminde toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak için asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilke ve prensiplerin hayata geçirilmesinin önemine inanmaktayız" dedi. - ANKARA

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine uygun olmalı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne-kız ikisi birden aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne-kız ikisi birden aynı adama aşık oldu         
23:01
Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı         
22:33
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu         
22:03
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Tıraş olan husumetlisini öldürmek için berbere kurşun yağdırdı: 1 kişi yaralandı Tıraş olan husumetlisini öldürmek için berbere kurşun yağdırdı: 1 kişi yaralandı         
20:41
Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı         
18:41
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 23:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine uygun olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei