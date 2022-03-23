Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi

23.03.2022 12:56

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." dedi.

Arslan, Tokat'taki bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, sendikalarında 200 bin kadın üye olduğunu, kadınların daha fazla sendikal faaliyetlerde bulunmalarını istediklerini söyledi.

Son günlerde asgari ücretin temmuz ayında değerlendirilmesine yönelik tartışmalar bulunduğunu belirten Arslan, "Hak-İş olarak mevzuatı biliyoruz, asgari ücret tespit komisyonu ve mevzuatımız, asgari ücretin en az yılda bir defa belirlenmesi. Temmuz ayında asgari ücret belirlenir mi? Sayın Bakandan aldığımız bilgiler, mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, komisyon toplanması, ücretin belirlenmesi, 1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." ifadelerini kullandı.

Bu gerçekleri bilerek asgari ücret komisyonunun toplanmasına yönelik talepte bulunanlara saygı gösterdiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Mevzuat eksikliği, Türkiye'nin içinden geçtiği zorluklar, dünyanın yaşadığı zorluklar, bölgemizde devam eden savaşlar, pandeminin tüm dünyayı sarstığı sonuçlarıyla baktığımız zaman, bunun pek de mümkün olmayacağını görüyorum. Hükümetimiz asgari ücreti temmuz ayında belirlerse de teşekkür ederiz. Bundan da hiç rahatsızlık duymayız. 'Allah razı olsun' deriz. Dolayısıyla bu şartları bilerek toplumu, çalışanları gereksiz yere bu anlamda meşgul etmek hem çalışanlarımız için hem de devletimize haksızlık. Asgari ücret tespit komisyonun temmuz ayında toplanması, evet, hoşumuz gider. Mümkün olursa iyi olur ama bugünkü mevzuatımızda bunun pek mümkün olmadığını görüyorum. Arkadaşlarımız bu noktada gerçekten hayal kırıklığı yaşasın istemiyoruz."

Toplantıya Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile sendika üyeleri katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi

YORUMLAR
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Dünyadaki su özelleştirmeleriyle su şirketleri toplumu acımasızca sömürüyor' HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Dünyadaki su özelleştirmeleriyle su şirketleri toplumu acımasızca sömürüyor'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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