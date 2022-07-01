HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması

01.07.2022 22:19
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı memnuniyetle karşıladıklarını, tüm çalışanların ücretlerinde artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı memnuniyetle karşıladıklarını, tüm çalışanların ücretlerinde artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Arslan, yazılı açıklamasında, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleriyle beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inandıklarını ifade etti.

Yapılan yüzde 30'luk zamla 2022 yılının asgari ücretteki kümülatif artışın yüzde 94,6 olduğunu bildiren Arslan, "Kamuoyundaki beklentileri tam olarak karşılamamakla beraber, asgari ücrette önemli bir artış sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yapılacak esas zammın aralık ayında kararlaştırılacağı ve bunun bir ara zam olduğuna yönelik ifadelerini çalışanların enflasyona karşı mağdur edilmeyeceğinin garantisi olarak gördüklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Asgari ücrette yapılan yüzde 30'luk zammı son derece önemli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte tüm çalışanların ücretlerinde artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sadece asgari ücrete ilişkin yapılacak bir düzenlemenin toplu sözleşme sistemimizi zedeleyeceği ve ülkemizdeki neredeyse bütün çalışanların asgari ücretli olduğu bir ülke haline getireceği endişesini taşıyoruz."

Özel sektörde örgütlü işyerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçilerinin ücretlerinde de aynı oranda iyileştirmeler yapılmasını talep ettiklerini belirten Arslan, "Belirlenmiş olan yeni asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin azaltılmasıyla bu rakamın daha da iyileştirilmesinin mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyoruz. Ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 oranı ile sabitlenmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak, toplu sözleşme düzenini bozmayacak ve çalışanların aileleriyle beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inandıklarını aktaran Arslan, emekli aylıklarının alt sınırının asgari ücret tutarına yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

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(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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